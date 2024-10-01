トーナメント方式で争う第８１回全日本力士選士権大会は３０日、東京・両国国技館で行われ、幕内は大関琴桜が決勝で新大関大の里を寄り切りで下し、初優勝を果たした。秋場所を全休した横綱照ノ富士は取組に参加せず、横綱土俵入りのみを披露。十両は玉正鳳が制した。