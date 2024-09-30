プロ野球・日本ハムは30日、柳川大晟投手を出場選手登録しました。育成出身の21歳・柳川投手は、今年5月に支配下昇格。その後は19試合に主にリリーフとして登板し、1勝3敗1ホールド8セーブ防御率4.05でした。8月は抑えも任されるなど、11試合で1ホールド8セーブで防御率0.75をマーク。しかし9月は4試合で5失点と17日に抹消されていました。