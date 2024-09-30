日本野球機構（NPB）は30日、出場選手の登録と抹消を発表。パ・リーグ3位のロッテは種市篤暉投手、中森俊介投手、石川慎吾選手を登録し、小島和哉投手と八木彬投手を抹消しました。30日の楽天戦に先発登板予定の種市投手は今季ここまで22試合に先発登板。7勝8敗、防御率3.16の成績を残しています。CS進出へ4位・楽天との直接対決という重要な1戦の先発マウンドを託されました。プロ4年目の中森投手はここまで3試合に先発登板し1勝1