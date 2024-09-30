【ソウル聯合ニュース】２０２２年１０月に韓国ソウルの繁華街、梨泰院で起きた雑踏事故で、事故前後の対応が不十分だったとして業務上過失致死傷などの罪に問われた当時の地元警察署長、李林宰（イ・イムジェ）被告に対し、ソウル西部地裁は３０日、禁錮３年の実刑判決を言い渡した。地裁は「メディアの報道や警察の情報報告などを総合すれば２０２２年のハロウィーンに梨泰院の傾斜路地には多くの人が集まり、歩行者が互いに押