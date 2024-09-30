週明け３０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比２４８．９７ポイント（８．０６％）高の３３３６．５０ポイントと９日続伸した。昨年５月以来、約１年５カ月ぶりの高値水準を回復している。投資家のリスク選好が継続する流れ。中国当局は今年の経済成長目標（５．０％前後）達成を図り、景気支援策を集中して打ち出している。直近では、中国人民銀行（中央銀行）が２９日、住宅ローン金利の変更を柔