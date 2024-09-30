安産祈願で有名な中山寺（兵庫県宝塚市）に納められた永代供養料7770万円を着服したとして、宝塚署は30日、業務上横領の疑いで寺の財務担当課長だった無職杉中巧容疑者（51）＝同罪で公判中、同県明石市＝を逮捕、追送検して捜査を終結したと発表した。署によると、容疑者は2017年4月〜22年10月、永代供養の申込者108人から受領した供養料を88回にわたり着服したとされる。「横領行為をした覚えはあるが、1件ごとの事実は覚え