９月３０日、「SMILE-UP.」が公式サイトを更新。故・ジャニー喜多川氏の性加害問題に関し、被害者救済委員会の設置から約1年が経過する中、9月27日、同委員会から、｢被害者救済委員会の活動状況について｣と題した報告書を受領したことを報告しました。 【写真を見る】【SMILE-UP.】故ジャニー喜多川氏による性加害被害者救済委員会の設置から約1年「活動状況報告書」の受領を報告「最後のお一人まで、被害救済に全力