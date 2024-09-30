サッカーJ2、徳島ヴォルティスは、9月29日にアウェーでブラウブリッツ秋田と対戦しました。ここまでJ1昇格プレーオフに進出できる6位との勝ち点差が7と、わずかに望みをつなげている徳島ヴォルティス。前半13分、ロングスローからのこぼれ球に反応した鹿沼直生がシュート、これは惜しくもクロスバーを叩きます。このあと次第に秋田にペースを握られると、前半33分、頭で合わされ先制点