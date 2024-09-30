古本やおたく文化に関する著書などで知られる唐沢俊一さん（からさわ・しゅんいち＝評論家）が虚血性心不全で死去した。66歳だった。唐沢俊一さん北海道出身。古本、アニメ、演芸、おたくなど大衆文化を幅広く評論し、「トンデモ本」を研究する「と学会」の運営委員も務めた。著書に「Ｂ級学」「トンデモ創世記2000」などがある。