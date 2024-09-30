歌手中澤卓也（28）が30日、東京・北区の北とぴあでコンサート「演歌・歌謡曲ツアー」の東京公演を行った。−演歌・歌謡曲、バンド、弾き語りと異なる3種類のツアーを昨年にスタートさせました。手応えはいかがですかツアーを3つの構成に分けるのは、最初は結構不安も大きかったんです。初めての試みでした。でも、特にこの演歌・歌謡曲ツアーに関してはすごく反応が良い。演歌・歌謡曲を聞きたいというお客さんにすごく満足しても