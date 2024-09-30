タレントの稲村亜美（28）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。広島と大分を訪れた際の写真を公開した。【写真】「健康美ィィ〜！」タンクトップの豊満ボディにファン悶絶稲村は「広島 大分 転々としすぎてて楽しい」とつづり、旅の様子を投稿。タンクトップ姿で海辺でくつろいだり、柴犬と触れ合ったりする姿を複数枚にわたりアップした。この投稿にファンからは「健康美ィィ〜！」「それにしても最近大人っぽくなり