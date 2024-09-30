菅義偉氏（資料写真）退陣から３年の歳月を無役で通した菅義偉前首相（衆院神奈川２区）が３０日、新たに発足する石破茂政権の下で自民党副総裁に就いた。この間、岸田文雄首相に促し党内で派閥解体を実現。総裁選で推した小泉進次郎元環境相（１１区）は敗れたが、決選投票では石破氏へ支持を寄せ、唯一派閥を残した麻生太郎副総裁が急きょ担いだ高市早苗経済安全保障担当相に競り勝つ原動力となった。横浜市議時代から愛用する