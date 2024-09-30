藤井聡太七冠の初防衛なるか。将棋の王座戦第3局が京都で行われています。 【写真を見る】藤井聡太七冠（22）勝負めしは“カレーライスセット” 八冠達成した「ウェスティン都ホテル京都」で初防衛目指す王座戦第3局 藤井聡太七冠が、永瀬拓矢九段の挑戦を受ける王座戦五番勝負の第3局は、30日午前9時に京都市で始まりました。 （立会人）「永瀬九段の先手でお願いします」 先に3勝した方がタイトルを獲得する王座戦で