【北京時事】中国で１日、国慶節（建国記念日）に伴う７日間の大型連休が始まり、国内で延べ１９億４０００万人の移動が見込まれている。海外旅行も人気で、渡航先では日本がトップとなっている。国慶節の連休は、中国では春節（旧正月）と並ぶ旅行シーズン。鉄道は９月２９日から特別輸送態勢に入り、航空各社も便を増やして対応している。国家移民管理局は、香港などへの移動を含む１日当たりの出入境者数が前年比１８．５