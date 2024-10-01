大阪市淀川区の障害者支援施設で、虫歯治療に抵抗した入所男性（６９）の胸や腹を馬乗りになって押さえ死亡させたとして、大阪府警捜査１課は３０日、業務上過失致死容疑で、担当した歯科医師の男性（６１）と看護師の女性（５５）を書類送検した。同課は、起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。送検容疑は５月２７日、施設内で男性の虫歯治療を行った際、胸や腹部を圧迫して急性呼吸障害と急性体循環障害で死亡させた疑い