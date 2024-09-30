結婚生活では、互いの振る舞いや価値観が試される瞬間が訪れます。今回は、夫婦間のコミュニケーションの大切さについて紹介します。体調不良のサインに気づく「ある日、夫がくしゃみをしただけで動けなくなり、救急搬送されたんです。診断はぎっくり腰。仕事の疲れが積もりに積もっていたようです」（20代／女性）一見ささいなことでも、のちに大きな問題を引き起こすこともあります。コミュニケーションをしっかりとることで、体