性感染症である梅毒の感染者数が急増している。NHKのデータによれば、年間の感染者数は過去10年で12倍に増加し、2023年には現在の統計方法が始まって以来、3年連続で過去最多を記録した。また、淋病やクラミジアといった他の性感染症も増加傾向にあるという。そこで、性感染症クリニックで働く元人気セクシー女優の吉岡ひよりさんと、同クリニックの医院長に性感染症を防ぐための予防策について話を聞いた。同時に、吉岡さんにセ