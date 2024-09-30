中国・深セン市の日本人学校に通う男児が殺害された事件の現場は、目を覆いたくなる惨状だった。【写真】あまりにも痛ましい事件だった……深センの事件現場で花を添える人たち元朝日新聞中国特派員でジャーナリストの峯村健司氏が言う。「被害者は日本人の父と中国人の母との間に生まれた10歳の男児でした。母親と一緒に自転車で登校していたところ、日本人学校からわずか200メートルほどのところで男に襲撃されました。日本