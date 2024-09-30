ヤマハ発動機は30日、日高祥博社長が同日付で辞任し、後任として渡部克明会長が10月1日付で社長を兼務する人事を発表した。日高氏は、娘が日高氏を切りつけた疑いで逮捕された事件を踏まえ「家族のケアに専念したい」とコメントした。