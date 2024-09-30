2020年10月、ひき逃げ事故を起こし、道路交通法違反などの容疑で逮捕（後に不起訴処分）され芸能活動を休止した後、21年6月から活動を再開していた俳優の伊藤健太郎（27）。9月10日には、復帰に駆け回った所属事務所のイマージュエンターテインメントから退所、別の事務所に移籍すると報じられ、関係者からその不義理な姿勢に疑問の声が上がっていた。【もっと読む】伊藤健太郎の実写化作品で「原作読まない」発言が物議…“移籍