今週は、天皇賞（秋）やマイルCSを見据える上で重要な一戦、第75回毎日王冠（GII、芝1800m）が東京競馬場で行われる。古馬勢では昨年の当レース覇者エルトンバローズをはじめ、鳴尾記念など重賞2勝のヨーホーレイク、前走で函館記念を制したホウオウビスケッツ、新潟大賞典など重賞2勝のヤマニンサルバムがスタンバイ。これにスプリングS覇者のシックスペンス、プリンシパルSを制したダノンエアズロックと