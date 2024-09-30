ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、敵地クアーズフィールドのロッキーズ戦に「1番DH」で先発出場。8回表に右前打で出塁し、今季59個目の盗塁を決めるなど4打数1安打1盗塁だった。MLB公式サイトのファン・トリビオ記者は「オオタニは三冠王を逃したが、歴史に残るシーズンだった」と記事を投稿。「3度目の満票で、ナ・リーグでは自身初となるMVPを獲得するのは、ぼぼ間違いない