東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、大会組織委員会元理事の高橋治之被告（８０）＝公判中＝に賄賂を渡したとして、贈賄罪に問われたＫＡＤＯＫＡＷＡ元会長の角川歴彦被告（８１）について、東京地裁は３０日までに、初公判期日を１０月８日に指定した。事件では計１５人が起訴された。これまでに贈賄側５社の元幹部と収賄側の会社元代表ら計１２人に有罪判決が出され、うち１１人について確定した。