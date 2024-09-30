２ちゃんねる開設者で実業家のひろゆき氏（４７）が３０日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。自民党の自民党の党首選の決選投票の末敗れた高市早苗氏に言及した。２７日に行われた自民党の党首選で、高市氏は決選投票の末に石破茂氏に敗れた。高市氏の敗因については一部の支持者がＳＮＳ上などで攻撃的なスタンスを取っていたことがあげられている。ひろゆき氏は「今後を考えた時、悔しい気持ち分かりますが『高市先生のために