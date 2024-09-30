自民党の石破茂総裁は30日、10月1日に召集される臨時国会で首相指名を受けた後、10月27日投開票の日程で衆院選を行う手続きを進める考えを表明した。また自民党は、臨時国会の会期を10月9日までとする日程案を野党側に提示。石破氏は会期末の9日に衆院を解散する方針だ。自民党臨時総務会を終え、写真撮影に応じる新執行部の（左から）小泉進次郎選対委員長、菅義偉副総裁、鈴木俊一総務会長、石破茂総裁、森山裕幹事長、小野寺