雲南省シーサパンナ・タイ族自治州景洪市嘎棟街道（エリア）干借村の村民・者大さんが栽培しているドリアンの木に実がなり、最近食べ頃を迎えた。専門家やドリアンが好きな人から、その品質が高く評価されている。人民網が伝えた。各種果物の栽培技術を熱心に研究する者大さんは2019年7月にドリアンを自宅の庭に植えた。そして、ネットを活用して育て方を学んだり、観察したり、交流を通して意見を交換したりして、ドリアン