大谷翔平とジャッジのみが「100バレル」以上を達成ドジャース・大谷翔平投手が成し遂げた“3つ目の偉業”に注目が集まっている。29日（日本時間30日）に今季の全日程を消化し、54本塁打130打点、59盗塁をマークする歴史的なシーズンとなった。MLB公式サイトは「2024年スタッツリーダー」として大谷が輝いた“3冠”について紹介している。1つ目はリーグトップの54本塁打で「オオタニはドジャースの初年度、史上初の50-50を達成