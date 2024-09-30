◆ソフトバンク―オリックス（30日、みずほペイペイドーム）右足首の捻挫で離脱中のソフトバンク近藤健介外野手（31）が、ドームで打撃練習を行った。21スイングで柵越えは1球だった。ドームに姿を現した近藤はキャッチボールやストレッチなどを行った後、トスバッティングやフリーバッティングを行った。練習後、「バッティングは問題ない。（足首は）違和感はあるけど、痛みはない。（10月の）2週目くらいには戻りたいとい