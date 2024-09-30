◆ソフトバンク―オリックス（30日、みずほペイペイドーム）右太もも裏のけがの影響で2軍で調整していたソフトバンクの柳田悠岐外野手（35）が、1軍に合流した。柳田は20日のウエスタン・くふうハヤテ戦で約4カ月ぶりに実戦復帰すると、25日のウエスタン・阪神戦で復帰後初アーチ。28日のウエスタン・広島戦では守備につくなど順調に回復していた。また、右足首の捻挫で離脱中の近藤健介外野手（31）も30日、ドームに顔を