しずてつジャストラインは、運転士不足や利用客の減少などに対応するため、路線バスの運賃を10月1日から平均で16.8%値上げします。 これにより、これまで最も安い初乗りの運賃170円が一部区間を除き200円となります。また静岡市内の190円均一区間を廃止して、乗車距離に応じた「対キロ区間制」に変更します。 値上げによる主な区間の運賃は次の通りです。(大人、片道) 初乗り運賃 170円→200円 静岡駅前 ー静岡大学 300