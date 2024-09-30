軽くて、クッション性に優れ、さらには低価格ということで、市民ランナーの間で人気が拡大している『台湾サンダル』。 【写真を見る】市民ランナーに人気の台湾サンダル この台湾サンダルでしか出場できない大会が、9月15日に熊本で開催されました。 出場資格は「台湾サンダル」で走ること 主催「台湾サンダルマラソンスタートです！」 15日、熊本県民総合運動公園で ”記念すべき第1回大会” が開催された