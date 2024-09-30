Atsuko Aoyama［東京３０日ロイター］ - 携帯販売ティーガイアは３０日、米ベインキャピタルがＴＯＢ（株式公開買い付け）など一連の取引を通じて同社の全株式を取得し、非公開化すると発表した。まず住友商事や光通信などの保有株以外を対象に、買い付け予定数の下限を１２．６２％として、１０月１日から１１月２０日まで１株２６７０円（足元の株価は３６７０円）でＴＯＢを実施。ＴＯＢ成立後に、ティーガイアによる自