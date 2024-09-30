◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・中谷潤人―同級１位ペッチ・ソー・チットパッタナ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者アンソニー・オラスクアガ―同級１位ジョナサン・ゴンサレス（１０月１４日、東京・有明アリーナ）ＷＢＣ世界バンタム級王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）とともに１０月１４日、初防衛戦に臨むＷＢＯ世界フライ級王者