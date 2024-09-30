Hiroko Hamada［東京３０日ロイター］ - 東京株式市場で日経平均は、前営業日比１９１０円０１銭安の３万７９１９円５５銭と大幅反落して取引を終えた。前週末の株式市場では、自民党総裁選で高市早苗経済安保相の勝利を織り込んだ株高・円安となり、「高市トレード」が進んだが、石破茂新総裁の誕生を受けて巻き戻しの売りが出た。日経平均は一時２０００円超安となる場面もあった。日経平均は前営業日比７１１円安と軟調