【スイス】 KOFスイス先行指数（9月）16:00 予想101.1前回101.6 【英国】 消費者信用残高（8月）17:30 予想N/A前回12.0億ポンド マネーサプライM4（8月）17:30 予想N/A前回0.3%（前月比) 予想N/A前回2.1%（前年比) 【ユーロ圏】 ドイツ消費者物価指数（速報）（9月）21:00 予想N/A前回-0.1%（前月比) 予想N/A前回1.9%（前年比) 予想N/A前回-0.2%