中国宅配業の売上高、今年は９カ月で１兆元突破中国宅配大手の順豊速運傘下で航空貨物を手掛ける順豊航空の貨物機。（資料写真、成都＝新華社配信）【新華社北京9月30日】中国国家郵政局は30日、今年1月以降の中国宅配業の売上高が9月29日時点で1兆元（1元＝約20円）を超えたと明らかにした。売上高上位3社は、順豊速運（SFエクスプレス）、中通快逓（ZTOエクスプレス）、円通速逓（YTOエクスプレス）だった。中国宅配業は2021