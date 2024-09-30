MBSラジオは、このほど2024年秋改編（11月5日〜）を発表。平日夜の『MBSヤングタウンNEXT』（火〜金後9：00〜10：00）の金曜は『関西ジュニアのMBSヤングタウンNEXT』となることが決まった。【写真】『MBSヤングタウンNEXT』初登場の豪快キャプテン『MBSヤングタウンNEXT』（ヤンネク）は、同局の看板番組『MBSヤングタウン』（ヤンタン）の次世代（NEXT）を担うパーソナリティーを発掘・育成する番組で、ナイターオフに編成