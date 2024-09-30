経済アナリストの森永卓郎氏（67）が30日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー」（月〜木曜前8・00）に出演。自民党総裁選で新総裁に選出された石破茂氏（67）について私見を述べた。この日、元内閣官房参与で経済学者、数量政策学者、嘉悦大教授の高橋洋一氏とともに出演した森永氏。番組冒頭から、総裁選で石破新総裁が誕生したことについて聞かれた森永氏は「私はこれで令和恐慌は確実。日本はもうおしまいだと思って