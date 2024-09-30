30日15時15分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前週末清算値比1920円安の3万7930円で取引を終えた。出来高は8万804枚だった。この日の日経平均株価の現物終値3万7919.55円に対しては10.45円高。 株探ニュース