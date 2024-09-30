30日15時15分、TOPIX先物期近2024年12月限は前週末清算値比100.5ポイント安の2645.5ポイントで取引を終えた。出来高は8万3451枚だった。この日のTOPIXの現物終値2645.94ポイントに対しては0.44ポイント安。 株探ニュース