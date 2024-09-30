【「平成敗残兵☆すみれちゃん」第3巻】 10月4日 発売 価格：759円 マンガ「平成敗残兵☆すみれちゃん」コミックス第3巻の書影が公開された。 「平成敗残兵☆すみれちゃん」は、「八雲さんは餌づけがしたい。」の作者・里見U氏が「週刊ヤングマガジン」で連載している作品。コミックス第3巻は10月4日発売予定で、価格は759円となる。 公開された書