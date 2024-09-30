スター・マイカ・ホールディングス [東証Ｐ] が9月30日大引け後(15:30)に決算を発表。24年11月期第3四半期累計(23年12月-24年8月)の連結経常利益は前年同期比13.3％増の38億円に伸び、通期計画の41億円に対する進捗率は92.8％に達し、5年平均の85.4％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-11月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比47.3％減の2.9億