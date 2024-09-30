アイカ工業 [東証Ｐ] が9月30日大引け後(15:30)に配当修正を発表。25年3月期の上期配当を従来計画の53円→56円(前年同期は52円)に増額し、年間配当は116円になる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、「財務健全性の維持」、「資本効率の向上」、「株主還元の重視」、この3つのバランスを取りつつ、グループ資本配分を最適化し、企業価値の向上を目指す資本政策を掲げています。株主還