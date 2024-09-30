○経済統計・イベントなど ０２：５５米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が講演 ０８：３０日・失業率 ０８：３０日・有効求人倍率 ０８：５０日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観） ０８：５０日・日銀金融政策決定会合の主な意見 １０：３０豪・小売売上高 １０：３０豪・住宅建設許可件数 １６：５０仏・製造業購買担当者景気指数（改定値） １６：５５独・製造業購買担当者景気指数（