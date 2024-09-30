フックアップは、伊IK Multimediaのスタジオモニター「iLoud MTM MKII」にホワイトバージョンを追加。ペアとシングルの2種類のパッケージで販売を開始した。希望小売価格はペアが148,500円、シングルは74,800円。スタジオモニター「iLoud MTM MKII」のホワイト版（写真はARCマイクロフォンが付属するペア版）「iLoud MTM MKII」はスタジオモニター「iLoud MTM」の後継モデル。新しいウーファーとツイーターを採用し、水平方向のス