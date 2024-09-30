■「乃木坂46のCDを流したよっ」。堀未央奈、“15歳の私”からの手紙に驚き 【写真】15歳の時の書いた未来の自分に宛てた手紙を公開した堀未央奈 堀未央奈が自身のX（旧Twitter）にて、15歳の時に書いた「25歳の自分へ」と題した手紙を公開した。 堀は「中学生の私から手紙が届いた！」というコメントと共に、15歳の時に撮った友人たちとの集合ショットと自分宛の手紙の一部を写したものを公開。 「25歳の自分へ」と題した手紙