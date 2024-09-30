ソーバル [東証Ｓ] が9月30日大引け後(15:30)に決算を発表。25年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結最終利益は前年同期比3.6％増の2.2億円に伸び、従来の18.2％減益予想から一転して増益で着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の4.2億円→5.8億円(前期は5.1億円)に38.1％上方修正し、一転して13.1％増益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結最終利