元AKB48でタレント・女優の篠田麻里子が30日、都内で開催された「武藤十夢アクト広報就任発表イベント」に、元AKB48の武藤十夢と共に参加した。篠田は今月初旬に自身のインスタグラムで一般男性との交際を公表後、初の公の場となったが、報道陣からの「交際順調ですか?」の声掛けに笑顔を見せていた。篠田麻里子サイバーセキュリティ事業などを行うアクトが、武藤十夢を広報担当に起用。その背景には、武藤自身がインスタグラムの