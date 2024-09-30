◇第77回秋季北海道高校野球大会室蘭支部予選Aブロック2回戦北海道苫小牧市とましんスタジアム（2024年9月30日駒大苫小牧10―1室蘭栄（7回コールド））今夏12年ぶりに南北海道大会進出を逃した駒大苫小牧が大勝で秋初戦を飾った。台湾からの留学生、許少齊（キョ・ショウキ、2年）が先発し、6者連続を含む8三振を奪って4回無安打無失点と好投。公式戦初先発の背番号15は「いつも通りやった。このチャンスをもらって感謝し