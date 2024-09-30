【モデルプレス＝2024/09/30】元AKB48でタレントの武藤十夢が30日、都内で開催された「武藤十夢 アクト広報就任発表イベント」に女優の篠田麻里子とともに出席。自身のInstagramにて乗っ取り被害に遭った経験を明かした。【写真】元AKB48武藤十夢、“合格率30％”難関資格を取得 気象予報士・FP資格も所持の才女◆武藤十夢「情報セキュリティマネジメント」資格取得に意欲武藤はこのほど、サイバーセキュリティ事業などを行う株式